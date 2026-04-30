Elezioni Figc, a Malagò il sostegno delle Associazioni Calciatori e Allenatori. Le newselezioni figc
L'ex presidente del Coni incassa l'importante sostegno da parte di Aic e Aiac, le associazioni di calciatori e allenatori, nella corsa alla presidenza della Figc: "Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro", questo il comunicato congiunto. Malagò: "Fiducia che mi responsabilizza, scioglierò riserve prossima settimana"
Cresce il sostegno per Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza federale. Le associazioni di allenatori e giocatori, infatti, hanno espresso il loro supporto condiviso nei confronti dell’ex presidente del Coni, ritenendolo la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Insieme, in assemblea elettiva hanno un peso del 30% che nel recente passato è spesso risultato determinante. Malagò ringrazia e comunica che questa manifestazione di fiducia lo responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura. Scioglierà le riserve entro fine della prossima settimana.
Ora si attendono le scelte di Serie B e Lega Pro
Anche se si vota singolarmente, e non come componente, il potenziale 30% ad ora si aggiunge al 18% della Serie A, che per prima ha accreditato Malagò come candidato. In stretta connessione con la A si è dimostrata soprattutto nel passato recente la Serie B, una forte vicinanza confermata anche nell’ultima assemblea del 14 aprile. Il 6 maggio, comunque, la B incontrerà ancora sia Malagò che Abete per portare all’attenzione serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria. L’8 maggio ci sarà invece un nuovo confronto, decisivo con la Lega Pro, che sceglierà non in base al nome, bensì in base al programma che includerà e garantirà il maggior sostegno alla riforma Zola, unica richiesta avanzata. Lega Pro, molto compatta al suo interno, il 22 giugno può diventare l’ago della bilancia. Importante, poi, capire se altri Comitati, come quello della Lombardia, si sfileranno dal sostegno al presidente Abete, che nel frattempo ha fatto sapere che ha deciso di presentare la sua candidatura: sarà infatti l'occasione per affrontare in sede elettorale le problematiche della crisi del calcio italiano.
Cosa è successo giovedì 30 aprile
"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro". Lo affermano in una dichiarazione all'Ansa il sindacato dei giocatori (Aic) e quello dei tecnici (Aiac). "Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane - fanno sapere i due sindacati -, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall'impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere. Aic e Aiac auspicano che Malagò - concludono - sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano".
Malagò: "Fiducia che mi responsabilizza ulteriormente"
"Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc.
Lega Serie A: "Segnale importante di unità e responsabilità"
"La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento."
ANSA: Abete va avanti con la candidatura
Giancarlo Abete, apprende l'ANSA, va avanti nella sua determinazione di partecipare alla sfida elettorale nell'assemblea Figc del 22 giugno: presenterà dunque la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio, nonostante la presa di posizione delle componenti tecniche, calciatori e tecnici, a favore di Giovanni Malagò. Abete aveva già espresso nei giorni scorsi la volontà di andare avanti, anche in caso di una scelta del genere da parte di Aic ed Aiac: sarà infatti l'occasione per affrontare in sede elettorale le problematiche della crisi del calcio italiano