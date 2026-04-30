L'ex presidente del Coni incassa l'importante sostegno da parte di Aic e Aiac, le associazioni di calciatori e allenatori, nella corsa alla presidenza della Figc: "Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro", questo il comunicato congiunto. Malagò: "Fiducia che mi responsabilizza, scioglierò riserve prossima settimana"

Cresce il sostegno per Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza federale. Le associazioni di allenatori e giocatori, infatti, hanno espresso il loro supporto condiviso nei confronti dell’ex presidente del Coni, ritenendolo la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Insieme, in assemblea elettiva hanno un peso del 30% che nel recente passato è spesso risultato determinante. Malagò ringrazia e comunica che questa manifestazione di fiducia lo responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura. Scioglierà le riserve entro fine della prossima settimana.

Ora si attendono le scelte di Serie B e Lega Pro

Anche se si vota singolarmente, e non come componente, il potenziale 30% ad ora si aggiunge al 18% della Serie A, che per prima ha accreditato Malagò come candidato. In stretta connessione con la A si è dimostrata soprattutto nel passato recente la Serie B, una forte vicinanza confermata anche nell’ultima assemblea del 14 aprile. Il 6 maggio, comunque, la B incontrerà ancora sia Malagò che Abete per portare all’attenzione serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria. L’8 maggio ci sarà invece un nuovo confronto, decisivo con la Lega Pro, che sceglierà non in base al nome, bensì in base al programma che includerà e garantirà il maggior sostegno alla riforma Zola, unica richiesta avanzata. Lega Pro, molto compatta al suo interno, il 22 giugno può diventare l’ago della bilancia. Importante, poi, capire se altri Comitati, come quello della Lombardia, si sfileranno dal sostegno al presidente Abete, che nel frattempo ha fatto sapere che ha deciso di presentare la sua candidatura: sarà infatti l'occasione per affrontare in sede elettorale le problematiche della crisi del calcio italiano.