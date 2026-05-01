Il calendario della 35^ giornata di Serie A

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Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata

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Da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio, la 35^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

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Da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio appuntamento con la trentacinquesima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 la sfida Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Roma-Fiorentina, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli in compagnia di Walter Zenga, Federico Zancan e Rachele Sangiuliano in collegamento da Istanbul dove si disputeranno la Final 4 della CEV Champions League femminile. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Walter Zenga ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Vanessa Leonardi dalle 15.30 e Leo Di Bello dalle 17 alla conduzione, in compagnia di Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 35^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 1^ maggio

  • Dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Walter Zenga, Federico Zancan e Rachele Sangiuliano in collegamento da Istanbul

Sabato 2 maggio

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • Alle 20.45: ATALANTA-GENOA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Riccardo Re

Domenica 3 maggio

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Walter Zenga
  • Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Vanessa Leonardi, Leo Di Bello (dalle 17), Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti
  • Alle 18.00: JUVENTUS-VERONA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara

Lunedì 4 maggio

  • Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo
  • Alle 20.45: ROMA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna e Vanessa Leonardi

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