Il calendario della 35^ giornata di Serie A

Da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio, la 35^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

Da venerdì 1^ a lunedì 4 maggio appuntamento con la trentacinquesima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW . Sabato alle 20.45 si gioca Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 la sfida Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Roma-Fiorentina , su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli in compagnia di Walter Zenga, Federico Zancan e Rachele Sangiuliano in collegamento da Istanbul dove si disputeranno la Final 4 della CEV Champions League femminile. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Maurizio Compagnoni, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Walter Zenga ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Vanessa Leonardi dalle 15.30 e Leo Di Bello dalle 17 alla conduzione, in compagnia di Stefano De Grandis, Michele Padovano e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.