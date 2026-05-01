La partita Pisa-Lecce valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 1 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Lecce

Grande equilibrio nelle sette sfide tra Pisa e Lecce in Serie A: due vittorie per parte e tre pareggi; in più, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in questi confronti (vittoria del Lecce lo scorso 12 dicembre per 1-0). Il Pisa è imbattuto nelle tre sfide all'Arena Garibaldi contro il Lecce in Serie A (2V, 1N) con un punteggio aggregato di 8-1; tra le avversarie contro cui il club toscano non ha mai perso in gare casalinghe, solo contro Avellino, Cagliari e Cesena ha disputato più match interni (tutti a quota quattro). Nel caso in cui il Lecce dovesse guadagnare almeno un punto in questo match, il Pisa sarà matematicamente retrocesso in Serie B. Il club toscano potrebbe infatti retrocedere per la sesta volta su otto stagioni disputate in Serie A, tra cui tutte le tre più recenti (2025/26, 1990/91 e 1988/89). A fine giornata, i nerazzurri potrebbero comunque essere retrocessi anche in caso di vittoria contro il Lecce se la Cremonese vincesse a sua volta. Il Pisa arriva da cinque sconfitte di fila in campionato e solo una volta ha perso più partite consecutive nella sua storia in Serie A: sette tra l'aprile 1986 e l'ottobre 1987. Il Lecce ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Fiorentina ed Hellas Verona; l'ultima volta che ha registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2023 (4 in quel caso). Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1-0 contro il Pisa a dicembre e 2-1 contro la Cremonese a marzo).