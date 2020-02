Probabili formazioni di Milan-Torino

La 24^ giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera a San Siro: il Milan di Pioli ospita un Torino a cui non è bastato il cambio di panchina. Il debutto di Moreno Longo è stato un deludente ko di fronte al proprio pubblico, che si era illuso con la rete di Verdi alla Samp per poi assistere alla rimonta blucerchiata. E a proposito di rimonte, difficile trovarne una più bruciante di quella rimediata dai rossoneri nel derby: il 2-0 del primo tempo ribaltato nella ripresa ha portato lo sconforto nei tifosi milanisti. C'è da dire che la semifinale di andata giocata in settimana contro la Juve ha poi confermato ciò di buono che ultimamente ha palesato la squadra di Pioli: lo stato di forma di Rebic e Ibra sono sicuramente le basi da cui partire.

Milan, squalificato Conti

Proprio come nella gara di Coppa Italia, Stefano Pioli non può contare sullo squalificato Conti. Confermato in blocco, dunque, l'XI che è sceso in campo contro la Juve, con Calabria nel ruolo di terzino destro. Kjaer ha ormai sorpassato Musacchio nelle gerarchie difensive e sarà il compagno di Romagnoli. Il reparto offensivo vedrà Calhanoglu alle spalle di Ibra, unica punta.

MILAN (4-4-1-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Torino, si rivede Bremer

La squalifica di Izzo apre le porte a Bremer, mattatore nell'ultima sfida tra granata e Milan (in Coppa Italia). In quell'occasione non bastò la doppietta del difensore brasiliano, che in questa stagione era andato a segno anche in campionato. Nel 3-4-3 anti-Milan Ansaldi parte favorito su Ola Aina. Pacchetto offensivo confermato, lo stesso visto al debutto di Longo sulla panchina del Toro, contro la Samp.

TORINO (3-4-3) Probabile formazione: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo