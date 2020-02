Pasalic si auto-trolla su Instagram

All'indomani del gol decisivo segnato alla Roma, Mario Pasalic ha dedicato un post Instagram alla sua giocata. I 18 secondi che hanno separato il suo ingresso in campo dall'esultanza per la rete si riducono a 12 se facciamo partire il conteggio dalla ripresa del gioco (con la rimessa laterale di Bruno Peres, da cui nasce l'azione del gol). Un lasso di tempo talmente ristretto che anche un allenatore esperto come Gasperini, che in carriera ne ha viste di tutti i colori, non ha potuto trattenere una sincera risata. Il protagonista del sabato sera della 24^ giornata di Serie A è tornato sull'episodio con un simpatico intervento su Instagram: "Ho impiegato più tempo a pubblicare questo post". Senso del gol 10, sense of humour 10 e lode.