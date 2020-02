Milinkovic, risveglio da gladiatore sui social

Da sergente a gladiatore. Il risveglio di Sergej Milinkovic-Savic dopo la vittoria della Lazio nello scontro diretto con l’Inter è di quelli da ricordare. Il centrocampista serbo, migliore in campo all’Olimpico e autore del gol decisivo, ha postato su Instagram una sua foto in versione lottatore dell’antica Roma. "Affrontate la settimana con la carica con cui il Sergente affronta la partita", ha aggiunto nel post il giocatore biancoceleste insieme con l’hashtag #buonlunedì. Un inizio di settimana da urlo per lui e per la Lazio, seconda in classifica e in piena lotta per lo scudetto dopo 24 partite.