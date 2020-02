Probabili formazioni di Milan-Torino

Il Monday Night che chiude la 24^ giornata di Serie A vede Milan e Torino scontrarsi a San Siro: si tratta del confronto numero 148 tra i due club in Serie A, per un bilancio di 59 vittorie a 33 per i rossoneri (55 i pareggi). Reduce da due vittorie di fila contro il Milan in Serie A, il Torino porta con sé il ricordo dell'ultima sconfitta bruciante (ai supplementari, in Coppa Italia) che è costata l'eliminazione dalla competizione alla squadra di Mazzarri, oggi guidata da Moreno Longo. L'attuale allenatore granata ha debuttato con una pesante sconfitta casalinga rimediata dalla Samp. Il Milan, invece, è reduce dal ko nel derby: una rimonta che resterà un rimpianto indelebile nella memoria storica dei rossoneri.

Milan, Conti squalificato: confermato Calabria

Stefano Pioli affronta il Toro con le stesse assenze forzate che hanno caratterizzato la semifinale di Coppa Italia giocata in settimana con la Juve: vale a dire Conti squalificato e Biglia e Krunic out per infortunio. Dovrebbe essere confermato in blocco, dunque, l'XI che ha ben figurato con i bianconeri, con Calabria nel ruolo di terzino destro. Kjaer confermato al fianco di Romagnoli e Rebic a completare la linea di centrocampo composta da Castillejo, Kessie e Bennacer. Calhanoglu (autore della doppietta decisiva nell'ultimo confronto tra rossoneri e granata) alle spalle di Ibra, unica punta.

MILAN (4-4-1-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Torino, chance per Edera nel 3-5-2

I granata ritrovano il Milan, che lo scorso 28 gennaio aveva eliminato la squadra di Mazzarri dalla Coppa Italia. Rispetto a quella sfida, Moreno Longo non può contare sullo squalificato Izzo, assenza che consentirà a Bremer di potersi confermare uomo incubo dei rossoneri. In quell'occasione il difensore brasiliano mise a segno una doppietta che comunque non bastò a valere il passaggio del turno. Bremer comporrà assieme a Lyanko e Nkoulou il terzetto che proteggerà Sirigu da Ibra e compagni. Sulle corsie laterali, Longo sembra orientato a schierare De Silvestri e Ansaldi, quest'ultimo favorito su Ola Aina. In avanti, in un probabile 3-5-2 con Berenguer arretrato, potrebbe essere sacrificato Verdi: al suo posto Edera.

TORINO (3-5-2) Probabile formazione: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo