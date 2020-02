Serie A, le migliori giocate della 24^ giornata

Ieri in alcuni momenti Sergej Milinkovic-Savic è sembrato dominare totalmente contro la squadra prima in classifica. Ci sono almeno 4 o 5 sue giocate che potevano finire in questa rubrica, come accadeva due anni fa. In questa stagione Inzaghi lo sta schierando qualche metro indietro, per permettere a Luis Alberto di avere più libertà d’azione in fase di rifinitura. La nuova posizione gli rende magari più difficile incidere in zona gol, ma ci sta mostrando un giocatore più maturo, con molte più sfumature di quelle che pensavamo.

Eppure la sua forza dirompente in alcune giocate esce fuori naturale, come quando va a saltare sui lanci lunghi nell’area avversaria o quando usando la sua forza fisica e la tecnica riesce a spezzare le linee in corsa o addirittura palleggiando, usando la testa, le spalle, i piedi. In questa giocata c’è tutto il suo repertorio: la lettura da centrocampista di rottura con cui accorcia rapidamente su Eriksen, la sensibilità del piede destro per superarlo con uno scavetto, quella ancora più accentuata con cui - allo stesso modo - si sbarazza dell’intervento di Barella e alla fine anche un certo gusto per la giocata spettacolare quando palleggia prima di accarezzare il pallone e fermarlo tra i piedi.

Il salvataggio di Brozovic