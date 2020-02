Infantino a Milano: visita alla sede dell'Inter. Poi un saluto a Boban. FOTO

Il presidente della Fifa è stato in visita alla sede del club nerazzurro, accolto dal presidente Zhang e dagli amministratori delegati Marotta e Antonello. Poi un saluto anche al Chief Football Officer del Milan Zvonimir Boban con cui ha lavorato negli anni scorsi al massimo organismo del calcio mondiale

Un viaggio a Milano per motivi personali, una visita informale all’Inter. Squadra di cui il presidente della Fifa Gianni Infantino è anche simpatizzante. Il numero uno del massimo organismo del calcio mondiale è stato accolto dai dirigenti nerazzurri, con in testa il presidente Steven Zhang e gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Infantino ne ha approfittato inoltre per salutare Zvonimir Boban, ora Chief Football Officer del Milan che ha lavorato con lui alla Fifa. Le immagini dell’arrivo di Infantino alla sede dell’Inter.