Cristiano Ronaldo da record: tutti i gol nelle sue ultime 11 gare giocate in Serie A. FOTO

CR7 DA RECORD - 16 gol nelle ultime 11 partite giocate in Serie A, dalla 14^ alla 25^ giornata del campionato 2019/20. Cristiano Ronaldo stabilisce un nuovo record e raggiunge Batistuta e Quagliarella. L'argentino era riuscito ad andare in rete con la Fiorentina tra la 1^ e la 11^ giornata del campionato 1994/95; l'attaccante della Samp aveva fatto lo stesso tra la 10^ e la 21^ giornata nella stagione 2018/19. A differenza di Batigol, che aveva giocato tutte le partite di fila, Quagliarella aveva saltato il match della 12^ giornata e lo stesso vale per Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo nella gara valida per la 24^ giornata di questo campionato contro il Brescia. Nella nostra gallery tutta la serie del campione della Juve