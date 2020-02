Su Pellegrini disse che stava vivendo le maggiori responsabilità e si parlava della leggerezza che serviva. Come gestirà il momento?

Lorenzo deve capire ciò che non ha fatto bene e perché. Gli ho parlato in questi giorni per discuterne insieme. In questo momento per me è importante che giochi e che senta la mia fiducia, così che possa dimostrare di voler cambiare le cose. È in ottima condizione, non è nascondendolo che lo si aiuta.