Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 25^ giornata

Archiviato l’anticipo del venerdì tra Brescia e Napoli, tre gare in programma in questo sabato: Bologna-Udinese alle 15:00, Spal-Juventus alle 18:00 e Fiorentina-Milan alle 20:45

Prosegue, la 25^ giornata del campionato di Serie A, con tre gare in programma. Dopo Brescia – Napoli, giocata ieri sera visto l’impegno in Champions League della squadra di Gennaro Gattuso, il programma del sabato prevede alle 15:00 la sfida tra Bologna e Udinese al Dall’Ara. Alle 18:00, invece, impegnata la capolista Juventus che giocherà in casa dell’ultima in classifica, la Spal, che ha di recente accolto Gigi Di Biagio sulla propria panchina. Per chiudere, alle 20:45 il Milan scenderà in campo a Firenze contro la Fiorentina: entrambe le squadre sono reduci da un successo rispettivamente contro Torino e Sampdoria.

Il programma del sabato

Bologna-Udinese, sabato 22 febbraio ore 15:00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Spal-Juventus, sabato 22 febbraio ore 18:00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Fiorentina-Milan, sabato 22 febbraio ore 20:45, la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).