Genoa-Lazio 0-1, risultato in diretta LIVE: Acerbi ko nel riscaldamento, gol di Marusic

Gol!

2' - MARUSIC! LAZIO SUBITO IN VANTAGGIO!



Si sblocca in pochissimo tempo il match: un minuto e quaranta secondi. Caicedo fa da sponda per il taglio di Marusic dalla destra verso il centro. L'esterno di Inzaghi resiste ai contrasti della difesa del Genoa e si presenta in area: battuto Perin.