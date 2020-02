"Indovinate chi si allena?". Con un tweet "a quiz", la Fiorentina regala una buona notizia ai suoi tifosi, mostrando le prime immagini di Franck Ribery sul campo di allenamento, dopo oltre due mesi dall'operazione alla caviglia destra.



Il francese ha infatti ricominciato a correre, e il piano di rientro procede bene, rispettando tutte le tappe previste. Le immagini all'interno del centro sportivo sono state postate dallo stesso attaccante viola sul proprio profilo Instagram mentre il club ha diffuso un video: qualche metro di corsa, poi l'abbraccio con il suo preparatore.



Apparso particolarmente contento e sorridente, Ribery continua quindi il suo percorso di recupero dopo l'infortunio rimediato a fine novembre in uno scontro di gioco con Tachtsidis durante la partita con il Lecce e il successivo intervento effettuato in Germania. La Fiorentina dovrà attendere almeno altri 30-40 giorni per riaverlo a disposizione a tutti gli effetti, ma nel frattempo l'ex Bayern, due gol e due assist finora in campionato, ha ripreso a correre, strappando un sorriso ai suoi tifosi.