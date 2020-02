"Ronaldo l'imperatore d'Europa": il libro sul numero 7 bianconero

Calciatore, star, ma anche l’uomo e il figlio. Un racconto completo che ripercorre la storia di Ronaldo attraverso un'intervista esclusiva a Jorge Mendes, i racconti di Sir Alex Ferguson, mamma Dolores, Fabio Paratici. 224 pagine di foto e testi che rappresentano il libro più completo di CR7 pubblicato in Italia

Quando qualcuno racconta qualcosa che ha visto o vissuto da molto vicino è certamente più avvincente (e convincente). Per raccontare Cristiano Ronaldo, quindi, servirebbe un giornalista che abbia assistito all'alba del fenomeno in Portogallo, uno che lo abbia visto sbocciare il fuoriclasse sotto le cure di Sir Alex Ferguson a Manchester, un altro che sia stato testimone dell'epopea madrilena e, infine, chi ne abbia seguito ogni passo della sua nuova avventura juventina. Aggiungete un'intervista esclusiva all'agente Jorge Mendes, una alla madre e 70 risposte di Cristiano a domande fatte dai bambini e otterrete "Ronaldo, imperatore d'Europa", 224 pagine di foto e testi che rappresentano il libro più completo di CR7 pubblicato in Italia.



Attraverso il romantico racconto di Rui Pedro Braz, commentatore di TVI Portogallo, si viaggia alle radici di Ronaldo, se ne scoprono molte curiosità inedite e un aspetto più portoghese e meno internazionale. Nel godibilissimo capitolo di Antony Kastrinakis c'è il rapporto padre-figlio con Sir Alex Ferguson e la maturazione di Cristiano fra le rudi abitudini della Premier che hanno sgrezzato il diamante del suo talento. Con José Félix Díaz si va spesso nel backstage di uno dei Real Madrid più vincenti di sempre, fra rapporti delicati, amori intensi, ego sconfinati e ambizione sfrenata. Mentre Guido Vaciago racconta con interessanti retroscena l'atterraggio del marziano in Italia.



Il libro (in edicola a 16.90 con Tuttosport e Corriere dello Sport) si sfoglia con la semplicità di una rivista, così si incontra anche il reportage di Xavier Jacobelli, il direttore di Tuttosport, che nell'estate del 2018 ha scoperto e raccontato Madeira, l'isola natale di Cristiano. E ci si diverte con i punti di vista sempre gustosi di Massimo Franchi, il giornalista italiano più legato (anche da amicizia personale) al campione. Insomma, "Ronaldo imperatore d'Europa" è un coro di grandi firme che cantano CR7 e provano a esaudire tutte le curiosità che un lettore può nutrire verso il personaggio.