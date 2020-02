LE SCELTE DI GATTUSO

Qualche novità nel Napoli post Barcellona come annunciato da Rino alla vigilia: Mertens tra i convocati ma il centravanti sarà Milik spalleggiato da Politano e Insigne. Spazio a Lobotka in regia a centrocampo, reparto completato da Ruiz e Zielinski. Nel 4-3-3 di partenza c’è Ospina tra i pali, difesa che sugli esterni vede la presenza di Di Lorenzo e Hysaj con il solito tandem Manolas-Maksimovic in mezzo