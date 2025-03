Calhanoglu: "Voglio Champions e Pallone d'Oro"

Si entra nel momento decisivo della stagione e in casa Inter uno dei protagonisti più attesi è Hakan Calhanoglu , tornato al meglio della condizione dopo diversi problemi fisici, e impegnato in questi giorni con la Turchia in Nations League. Ai microfoni di Sportmediaset il centrocampista turco ha parlato di quello che si aspetta per i nerazzurri e anche a livello personale nelle prossime settimane: " Speriamo di vincere tutto . Sicuramente noi proviamo a rappresentare l'Inter nel migliore dei modi, abbiamo un'enorme responsabilità, lo sappiamo. In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale, è tornare in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d'oro . Poi conquistare ancora lo scudetto è un altro obiettivo importante"

Calhanoglu: "Per i tifosi Inter non sono andato al Bayern"

Calhanoglu si lascia poi andare a una vera e propria dichiarazione d'amore per i tifosi dell'Inter: "Mi hanno supportato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno è inspiegabile. I nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un'enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Ed è proprio per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate". Poi un elogio speciale per quello che nei fatti è il suo sostituto, l'albanese Asllani: "Ha un enorme talento, ha le qualità per giocare nell'Inter. Sicuramente non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro. Deve continuare così"