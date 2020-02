Probabili formazioni di Milan-Genoa

I rossoneri ripartono dopo la beffa di Firenze. Pioli ripropone lo stesso undici del Franchi, con l'eccezione Donnarumma: il portiere verrà rimpiazzato da Begovic. Ballottaggio Pinamonti-Pandev per Nicola. Squadre in campo domenica alle ore 12:30

Il Milan riparte dopo il pareggio beffa di Firenze, che ha frenato nuovamente la rincorsa alla qualificazione Champions (l'Atalanta quarta dista nove punti e ha una partita in meno). I rossoneri si preparano dunque ad ospitare il Genoa (in campo a San Siro domenica 1 marzo alle ore 12:30 per la 26^ giornata di Serie A), reduce dalla sconfitta con la Lazio ma comunque vivo da quando sulla panchina si è seduto Davide Nicola. Occhio al rendimento dei rossoblù lontano da Marassi, dove hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre trasferte di questa Serie A (1V, 2N): tanti quanti quelli portati a casa dai liguri nelle 12 gare esterne precedenti. Dall'altra parte Stefano Pioli può contare su una difesa di ferro: dal suo arrivo, i rossoneri hanno collezionato sette clean sheet in campionato in 18 partite.

Milan, Pioli verso lo stesso undici di Firenze

Non cambia molto rispetto alla gara contro la Fiorentina Stefano Pioli. Anzi, a dire il vero riproporrà lo stesso identico undici che è andato in campo con la Fiorentina, eccezione fatta per Donnarumma. Il portiere rossonero, alle prese con l'infortunio alla caviglia sinistra dovuto al contrasto con Chiesa, ha lavorato ancora a parte a Milanello e quindi non sarà a disposizione (lavora invece in vista della gara di Coppa Italia con la Juve). Al suo posto pronto Begovic. Chi ha lavorato insieme al resto della squadra è stato Kjaer, che ha quasi ultimato il suo recupero. Dovrebbe sedersi in panchina per poi tornare a pieno regime allo Stadium il 4 marzo. Sabato il Milan si allenerà di pomeriggio, con Pioli che non parlerà in conferenza a causa dell'emergenza coronavirus. Per lo stesso motivo i rossoneri resteranno in ritiro a Milanello, anziché andare nel solito hotel zona San Siro.

MILAN (4-4-1-1) probabile formazione: Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli



Genoa, dubbio Pandev per Nicola

Un solo grande dubbio, invece, per Davide Nicola. Riguarda l'attacco, dove resta da decidere il compagno di Sanabria. Al momento appare favorito Pinamonti, ma Pandev lotta per una maglia da titolare. Confermato poi il solito 3-4-1-2, con Cassata dietro le punte. Fra i pali ecco Perin, davanti al quale ci saranno Biraschi, Soumaoro e Masiello. Schone e Behrami in mediana, affiancati da Ankersen e Criscito.

GENOA (3-4-1-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola