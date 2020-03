Il lungo periodo senza vittorie e lo scivolamento in classifica hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore. Per l’eventuale sostituzione i primi due nomi presi in considerazione sono quelli di Stramaccioni e Canzi, attuale allenatore della Primavera rossoblù

Il Cagliari non vince dal 2 dicembre e ha incassato la terza sconfitta consecutiva (Genoa-Napoli-Roma). Nonostante l’ottimo avvio di campionato il presidente Giulini sta riflettendo sulla posizione di Maran, che nel 2020 ha anche rimediato l'eliminazione dalla Coppa Italia (agli ottavi, per mano dell'Inter). Il lungo periodo senza vittorie e lo scivolamento in classifica hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore rossoblù. La decisione dovrebbe arrivare entro la serata.

Stramaccioni e Canzi i possibili sostituti

Per l’eventuale sostituzione i primi due nomi presi in considerazione, attraverso sondaggi, dalla società sarda sono quelli di Stramaccioni, che in questa stagione aveva allenato in Iran, e Canzi, attuale allenatore della Primavera rossoblù (quindi soluzione interna).