Il club sardo ha scelto come sostituire Rolando Maran dopo l'esonero: fiducia all'ex allenatore di Sampdoria, Crotone, Catania e Palermo. Sarà affiancato in panchina da Max Canzi, guida della Primavera rossoblù. I due erediteranno una squadra undicesima con 32 punti e a secco di vittorie da 11 gare

Il Cagliari ha deciso come sostituire Rolando Maran, sollevato dall'incarico dopo il ko contro la Roma e un digiuno da vittorie di tre mesi in campionato. La soluzione scelta dal club del presidente Tommaso Giulini porta al nome di Walter Zenga, reduce dall'esperienza dello scorso anno alla guida del Venezia in Serie B e pronto a rimettersi in gioco in Sardegna. Dopo le valutazioni del lunedì, il numero 1 del Cagliari ha scelto l'opzione Zenga. L'ex allenatore, tra le altre, di Catania, Palermo, Sampdoria e Crotone in A sarà affiancato nel suo percorso in panchina nei panni di vice da Max Canzi, allenatore della Primavera rossoblù che in un primo momento sembrava poter essere la prima scelta per il dopo Maran.

Il timore principale della società era quello di tutelare Canzi e non rischiarlo subito con un esordio in Serie A, così Giulini ha preferito la coppia Zenga-Canzi, scegliendo così di affidarsi a un allenatore carismatico e con una buona esperienza nel nostro campionato. I due rileveranno una squadra undicesima con 32 punti in Serie A e a secco di successi da 11 gare.