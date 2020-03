Cagliari-Roma, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

La Sardegna Arena ospita la seconda partita di questa anomala domenica di campionato. Fonseca, come anticipato alla vigilia, schiera Kalinic dal primo minuto. Sulla trequarti torna Under, debutto da titolare per Villar. Maran sceglie Paloschi in avanti, con l'ex Nainggolan e Joao Pedro in appoggio. Tra i pali c'è Olsen. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A