Milan, Donnarumma recupera: Kjaer ancora in dubbio per la Juventus

Il Milan non ha giocato nell'ultimo week-end la gara in programma contro il Genoa e si appresta ora a disputare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Si riparte dall'1-1 di San Siro, con i rossoneri che però devono fare a meno di alcuni calciatori importanti per la gara dell'Allianz Stadium. Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, infatti, non saranno a disposizione per squalifica e non hanno lavorato con il resto del gruppo, ma hanno svolto un allenamento differenziato in palestra. Kjaer, invece, ha lavorato inizialmente con la squadra, poi nella seconda parte della seduta si è allenato da solo. Soltanto la rifinitura dirà se il centrale ex Atalanta sarà a disposizione per la gara contro la Juventus. La notizia positiva, invece, arriva da Gigio Donnarumma, recuperato e regolarmente tra i pali all'Allianz Stadium.

La probabile formazione

Detto del portiere, in difesa gli unici sicuri di una maglia da titolare sono Conti sulla destra e Romagnoli al centro. A sinistra c'è un ballottaggio, con Calabria in vantaggio su Laxalt. L'altro centrale, invece, potrebbe essere Kjaer, qualora non dovesse recuperare giocherebbe Gabbia. A centrocampo Kessié e Bennacer sicuri di giocare al centro, con Rebic che partirà come al solito da sinistra. A destra Paquetà più di Bonaventura, anche se entrambi sono stati provati in allenamento. In avanti Leao, con Calhanoglu alle sue spalle.