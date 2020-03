L’ufficialità del divorzio tra il croato e il Milan è attesa a breve. Dopo la dura presa di posizione del Chief Football Officer del Milan contro l’ad Gazidis, il rapporto con il Milan è già virtualmente finito. Da decidere le modalità dell’addio, che sarà certamente non indolore. In bilico anche la posizione di Paolo Maldini. A giugno, in ogni caso, rivoluzione con gli uomini di Gazidis e quasi certamente Ragnick in panchina

L’avventura di Boban con il Milan si conclude dopo 8 mesi di tante speranze e, alla fine, molte, forse troppe, incomprensioni. La notizia non è ancora ufficiale, ma oramai certa, e arriva dopo giorni di parole forti e nette, che forse non lasciavano presagire una conclusione così repentina del rapporto ma di certo avevano squarciato in due il mondo rossonero, portando allo scoperto una serie di problemi e frizioni che stavano complicando il lavoro della nuova dirigenza. Da una parte l’amministratore delegato Ivan Gazidis, dall’altra il terzetto composto da Boban, Maldini e Massara. La richiesta lanciata a gran voce dal croato è stata sin troppo chiara: autonomia assoluta per l’area sportiva, sulla quale da oramai diverso tempo Gazidis aveva messo le mani attraverso un team di dirigenti e consulenti personali (Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, attualmente responsabile scouting del Milan), come dimostrano i sondaggi già fatti con il tedesco Ralf Rangnick - rilanciati inizialmente dal quotidiano Bild – per la direzione tecnica della prossima stagione. Quasi un affronto per uno come Boban, chiamato nel giugno del 2019 a risollevare insieme a Maldini le sorti del Milan e ora sentitosi completamente escluso dai progetti futuri. Da qui la richiesta di avere totale autonomia sulla sfera sportiva, ovviamente non accolta da Gazidis, e dunque l’oramai certo finale della storia. L’ufficialità ci sarà solo quando saranno trovate le modalità del divorzio (licenziamento, rescissione consensuale?), ma è chiaro che nel futuro del Milan non ci sarà Boban. Ma molto probabilmente, anche se in un altro ruolo, Ralf Rangnick.