Il suo 47esimo compleanno, probabilmente, se lo immaginava diverso. Paulo Fonseca ha fatto delle intuizioni il proprio lavoro. Grazie a quelle è arrivato alla Roma, ma non tutto si può prevedere. Il Coronavirus non è un avversario facile da studiare, così come non è stato banale per la Lega Serie A reinventare il calendario dopo i tanti rinvii. Quel che è certo è che l'allenatore portoghese potrà godersi un fine settimana diverso dagli altri, sicuramente più tranquillo. La sua Roma infatti, dopo la vittoria di Cagliari, resterà a guardare i recuperi della 26^ giornata, che si terranno fra domenica e lunedì. I giallorossi torneranno in campo soltanto giovedì 12 marzo contro il Siviglia al Sanchez Pizjuan per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Fonseca, che sui suoi canali social si è fatto riprendere con un sorriso immerso in tanti palloncini rossi, ha ringraziato tutti per gli auguri. È un marito e un papà molto impegnato, ma ogni minuto libero lo trascorre con la moglie Katerina. Tratti di normalità in un periodo particolare, fra campo e non solo.

Tutti in campo



L'attesa per conoscere le date delle prossime partite da una parte, la preparazione per la sfida di Siviglia dall'altra. Dopo i due giorni di riposo concessi da Fonseca, la Roma intanto è tornata ad allenarsi a Trigoria. L'allenatore portoghese, dal canto suo, si augura di sfruttare questo momento di pausa forzata per far recuperare energie alla squadra e per ritrovare alcuni elementi finiti in infermeria nell'ultimo periodo. E' il caso in particolare di Pellegrini e Diawara che stanno ultimando i rispettivi programmi di recupero. Da metà febbraio in poi la Roma ha reagito alle tantissime difficoltà di inizio 2020. È arrivato il passaggio del turno nella sfida europea contro il Gent, più i due successi consecutivi in campionato contro Lecce e Cagliari. Insomma, la squadra al proprio allenatore un regalo lo ha fatto. Come se fosse stato un compleanno normale, nonostante tutto.