Un messaggio di amore e speranza. Il Papu Gomez ha postato una foto su Instagram con la moglie Linda e i tre figli. Un'istantanea di famiglia come risposta all'emergenza coronavirus, mentre un Paese intero, mondo del calcio compreso, sta cercando di reagire. "Con molto amore, solo così possiamo andare avanti, prenderci cura ma non aver paura, aiutiamoci a vicenda per prevenire", l'appello del capitano dell'Atalanta prima della chiosa finale. "Pensiamo positivo, sicuramente questo virus non ci batterà".