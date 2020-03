Juventus-Inter, tutto quello che c'è da sapere sul derby d'Italia 2020

Quando e a che ora si gioca Juve-Inter?

La gara tra Juventus e Inter, valida per la 26^ giornata di campionato, si giocherà domenica 8 marzo 2020 all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45.

Dove è possibile guardare Juve-Inter?

Il match tra Juventus e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La partita inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Sono 173 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 83 le vittorie della Juventus, 44 i pareggi e 46 le vittorie dell’Inter. I bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A contro l'Inter (1-2 nel settembre 2016), completano il parziale cinque pareggi e otto successi della Juve. Il 3-1 nel novembre 2012 rimane l'unico successo dell'Inter allo Stadium in Serie A: da allora quattro successi per la Juventus (2N), che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti.

Come arrivano alla partita Juve e Inter?

Inizialmente prevista per l'1 marzo, la sfida era stata rinviata per l'emergenza coronavirus e successivamente programmata a porte chiuse per domenica sera. La Juventus, seconda in classifica a quota 60 punti (-2 dalla Lazio che ha giocato però una gara in più dei bianconeri) ha battuto la Spal nell’ultima gara giocata in Serie A. I nerazzurri, terzi con 54 punti (una gara in meno dei bianconeri, 2 in meno della Lazio), non scendono in campo in campionato dal 17 febbraio, quando persero 2-1 proprio in casa della Lazio. I nerazzurri non registrano due sconfitte esterne di fila in Serie A dalla fine della stagione 2016/17.

Curiosità

Juventus e Inter sono le due squadre che hanno mancato l'appuntamento con il gol in meno occasioni in questa Serie A: una sola partita a secco per entrambe. L'ultimo successo dell'Inter contro la prima in classifica in Serie A risale al settembre 2016, 2-1 proprio contro i bianconeri. Juventus e Inter sono inoltre le due migliori difese della Serie A per quanto riguarda i primi tempi (otto gol subiti): tuttavia mentre i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione nel 2020, i nerazzurri sono già a quota tre nel nuovo anno.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Tantissime le stelle che possono decidere la sfida dello Stadium: in casa Juve, occhi ancora una volta puntati su Cristiano Ronaldo che con una rete stabilirebbe il record della Serie A per presenze di fila con almeno un gol all'attivo (attualmente a 11) in una singola stagione. Conte si affiderà anche alla voglia di rivalsa di Lukaku, a secco nell’ultima trasferta contro la Lazio: da quando veste la maglia dell'Inter non è mai rimasto senza gol per due gare consecutive fuori casa. L'attaccante belga è infatti il miglior marcatore in gare esterne nei top-5 campionati europei (12 gol).