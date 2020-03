Milan, Gazidis a pranzo con Pioli a Milanello. Donnarumma ancora a parte

Nel giorno in cui non erano presenti i dirigenti dell'area sportiva rossonera Boban, Maldini e Massara, l'amministratore delegato è stato al centro sportivo per pranzare con l'allenatore e fargi sentire la vicinanza della società. Intanto, Donnarumma ha lavorato a parte nell'allenamento di oggi: al suo posto contro il Genoa ci sarà Begovic

Un pranzo per testimoniare comunque la vicinanza della società all’allenatore Stefano Pioli, nei giorni in cui si è consumata la rottura societaria. L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha raggiunto alle 14 il centro sportivo di Milanello dove oggi non si sono visti i dirigenti dell’area sportiva Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Ricky Massara. L’ad rossonero ha incrociato qualche giocatore, qualcuno era già andato via, per intrattenersi poi un’oretta con l’allenatore e il suo staff tecnico.

Donnarumma a parte, col Genoa c’è Begovic

Nell’allenamento di questa mattina, il giovane portiere rossonero ha lavorato a parte per un problema alla caviglia. Al suo posto giocherà Begovic che sarà titolare per la prima volta in serie A. Per il resto provato il ‘solito’ e rodato 11 formato da Begovic. In difesa Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Castillejo e Rebic esterni; Kessié e Bennacer centrali. In avanti Zlatan Ibrahimovic.

Sabato rifinitura a San Siro

Nella mattinata di domani, i rossoneri faranno rifinitura a San Siro. L’idea è quella di ‘abituarsi’ a un San Siro deserto. Al termine, l’allenatore non farà la consueta conferenza stampa, in linea con le disposizioni del Governo per limitare il contagio da coronavirus.