Napoli, incontro De Laurentiis-Gattuso: la volontà è di continuare insieme. Le news

Il presidente e l'allenatore del Napoli si sono incontrati a Castel Volturno per parlare di futuro: la volontà reciproca è quella di continuare insieme. Primo colloquio positivo, le parti si aggiorneranno per discutere dei dettagli

Dopo un inizio con quattro sconfitte nelle prime cinque partite di campionato della sua gestione, Gattuso ha trovato con il suo Napoli gioco e continuità di risultati. Nelle ultime sei partite di Serie A, infatti, gli azzurri hanno vinto cinque volte, perdendo solo al San Paolo contro il Lecce. In mezzo, inoltre, ci sono state le vittorie in Coppa Italia contro Lazio e Inter e il pareggio in Champions League contro il Barcellona. Risultati e prestazioni che hanno convinto il Napoli a pensare anche a un futuro con l'attuale allenatore, arrivato a dicembre dopo l'esonero di Carlo Ancelotti.

C'è stato a Castel Volturno un incontro tra lo stesso Gattuso e Aurelio De Laurentiis. La volontà reciproca è quella di continuare insieme, le parti hanno fatto un punto della situazione discutendo del momento della squadra e della situazione rinnovi e prossimamente si rivedranno per entrare nel dettaglio e approfondire gli aspetti contrattuali, sia per quanto riguarda la durata del rapporto che l'ingaggio che l'allenatore andrà a percepire. Il primo incontro è stato positivo, il Napoli e Gattuso hanno iniziato a costruire le basi per un futuro insieme.