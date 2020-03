2/24 ©Getty

Analizzando quindi i giocatori attraverso la produzione e l'efficienza in campo, ribadita dai 6 parametri precedenti, il CIES ha potuto classificarli in base alla media dei valori nelle partite giocate in campionato. Si prendono in considerazione i cinque maggiori tornei europei, ma non è tutto nel calcolo dell’osservatorio calcistico: i diversi profili dei calciatori impongono una ulteriore stima per un quadro completo, dettata dalle diverse posizioni e dall'efficacia in determinate zone del campo. Ecco perché i giocatori sono valutati in almeno uno dei tre parametri tra attività difensiva, distribuzione e attività offensiva. Conosciamo quindi la top 20 di febbraio secondo il CIES

Valori di mercato in A, Dybala sorpassa Eriksen