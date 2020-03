Figc, Gravina: "Giocatore positivo? Non escluderei stop campionato"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato alla Rai dell'emergenza coronavirus e delle sue ripercussioni sulla Serie A in caso di positività di un calciatore: "Dobbiamo essere realisti, c'è anche la possibilità, il rischio reale che qualcosa di questo tipo esiste. Adotteremo in quelle circostante tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva". Prendete in esame eventualmente anche l'ipotesi di sospendere il campionato? "Non possiamo escludere nulla nè possiamo azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere".

Le amichevoli della Nazionale

Il Consiglio Comunale di Norimberga ha chiesto l'annullamento dell'amichevole con l'Italia del 31 marzo. Ma sono a rischio le due partite contro Germania e Inghilterra? "Ho letto che l'amministrazione comunale di Norimberga chiederà alla Federazione tedesca di rinviare. In Inghilterra c'è una disposizione di sottoporre gli italiani che arrivano ad una quarantena, mi auguro - afferma il presidente della Figc Gravina - che si possa comunque giocare rispettando anche qui il principio della salute di tutti i nostri tifosi ma comunque giocare almeno a porte chiuse".