Juventus-Inter, le chiavi tattiche del derby d'Italia

Le due squadre non stanno attraversando un ottimo momento di forma, tuttavia l'Inter sembra quella che arriva alla sfida con più certezze.

Questa sera, in uno Juventus Stadium a porte chiuse, si giocherà una sfida delicatissima in chiave scudetto, tra due squadre che non stanno attraversando un momento positivo, ma che saranno determinate più che mai a vincere per dare un segnale forte sia al campionato che una spinta alle proprie motivazioni. Juventus-Inter sarà una gara di nervi, anche più del solito per via di tutto il contorno legato all’organizzazione della partita, ma sarà anche e soprattutto un confronto tattico equilibrato, in cui ogni singola situazione di gioco potrà avere un peso specifico enorme. Difficilmente vedremo una partita simile a quella di andata, in cui la Juventus ebbe la meglio grazie a un pressing alto continuo e puntuale che mise in affanno l’Inter in alcuni momenti della gara. La squadra di Sarri viene da un ciclo di partite abbastanza deludenti in termini di risultati, ma soprattutto di prestazioni, dando l’impressione che di una scollatura sempre più netta tra la proposta del tecnico e la convinzione del gruppo. Dall’altro lato Conte sembra non aver mai perso le redini sulla squadra, nonostante qualche difficoltà nelle ultime gare, e continua sereno nel suo percorso, cercando di integrare al meglio i nuovi arrivi invernali, senza però mettere in discussione quella che è stata la struttura tattica di tutta la stagione. Insomma, il tecnico non sembra avere intenzione di cambiare la sua Inter per Christian Eriksen, ma sta cercando di mettere gradualmente a totale disposizione del collettivo il talento del suo nuovo fantasista; una scelta perfettamente in linea con la filosofia dell’ex allenatore di Chelsea, Nazionale e Juventus. La Juve è in un loop di equivoci A partire dalla sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, la Juventus sembra essere entrata in un loop di incertezze ed equivoci, sia nella scelta degli uomini che nell’applicazione dei principi di gioco. A inizio stagione, erano solo squadre con determinate caratteristiche a riuscire a mettere in crisi il sistema con cui Sarri aveva cercato di disporre la squadra. L’Inter sembrava una di queste: tre difensori in costruzione e due esterni di centrocampo alti creavano difficoltà nel pressing e la Juventus finiva spesso lunga e con la difesa puntata dall’avversario. La soluzione in quel momento era arrivata con l’utilizzo del rombo, che aveva portato compattezza e tanti riferimenti tra le linee per un fraseggio più rapido, con il solo problema strutturale della copertura dell’ampiezza, che sembrava però tranquillamente compensabile. E la partita di andata fu forse la miglior gara stagionale della Juventus anche grazie a questo sistema. La soluzione, però, non è stata definitiva, e nonostante diversi tentativi (il rombo con Dybala e Higuain insieme, il ritorno al 4-4-2 ibrido, l’utilizzo di un sistema più vicino al 4-3-3 come nelle ultime partite) oggi la Juventus sembra capace di andare in difficoltà più o meno contro chiunque: sia squadre capaci di pressare alto togliendo tempi di gioco che altre più attendiste, che ne limitano lo spazio a disposizione nell’ultimo terzo di campo. La Juventus sta scontando soprattutto una lentezza generale negli smarcamenti e nei tempi di trasmissione e Sarri non riesce a dare una scossa neanche cambiando gli uomini. Ci sono partite in cui Rabiot sembra riuscire a dare qualcosa di più col suo cambio di passo palla al piede, altre in cui è emerso Ramsey grazie ai suoi movimenti nello spazio, altre in cui Bentancur sembra addirittura più affidabile di Pjanic (che sta attraversando un periodo nero sotto ogni aspetto) davanti alla difesa.

Un’azione emblematica della lentezza di pensiero della Juventus in alcune situazioni. Qui Danilo trova una buona traccia interna per Bentancur, che ha tutto il tempo di ricevere e servire Cuadrado, già partito in profondità, o persino giocarla di prima. La postura con cui controlla è però quella di chi non sta pensando alla giocata successiva, e infatti non premierà lo scatto del colombiano. La discontinuità di rendimento di buona parte dei centrocampisti sembra oggi il problema principale. A onor del vero, va detto che questi sono particolarmente stressati dalle disposizioni asimmetriche e dalle coperture a cui vengono chiamati a causa dello scarso apporto difensivo delle punte. Questo potrebbe essere un grosso problema contro un centrocampo dinamico e incisivo come quello dell’Inter, capace sia di pressare sull’uomo con buona intensità, che di muoversi tanto in fase di costruzione. Per Sarri sarà importantissimo valutare lo stato psicofisico dei suoi giocatori e scegliere i più adatti tra le molte possibilità. Nelle ultime partite Ramsey è sembrato particolarmente lucido e in crescita nell’attacco dello spazio e nelle aggressioni in pressing, rimanendo però imperfetto nella gestione del pallone soprattutto negli ultimi 30 metri. Grazie anche all’impatto avuto nella ripresa della partita con il Lione, è possibile che Sarri decida di puntare su di lui come mezzala destra. Questa scelta però creerebbe un dilemma relativamente alla composizione dell’attacco, e quindi della stessa catena di destra: nella stessa partita, la densità del 5-3-2 del Lione aveva ingabbiato facilmente Dybala e messo in crisi Cuadrado, incapace di dare una scossa creando superiorità numerica. Nel secondo tempo, spostando Dybala più largo e inserendo Higuain, la Juventus ha iniziato a creare molto di più, ma è difficile ipotizzare un Sarri incline a rischiare così tanto allargando l’argentino contro una squadra che, sebbene simile al Lione a livello di struttura difensiva, possiede tutt’altra convinzione nella gestione dei duelli. La Juventus arriva ad una delle partite più importanti della stagione piena di dubbi, sia a livello tattico, dove pare non riuscire a trovare certezze definitive per più di 2-3 partite consecutive, sia a livello psicologico. Sarri continua infatti a lamentare, da oltre due mesi, una preoccupante discontinuità nella reazione dei suoi giocatori alle palle perse e titubanze nel muovere il pallone, considerandole la causa della discontinuità di risultati dell’ultimo periodo.



Conte deve evitare lo stallo I dubbi dell’Inter sembrano invece di natura opposta: le certezze accumulate fino a oggi fanno propendere Conte per il non cambiare nulla, neanche affrettare l’inserimento di un talento unico come Eriksen. Le uniche varianti allo spartito sono arrivate in Coppa Italia o nel finale contro la Lazio, in situazioni di svantaggio. Il danese per l’allenatore è esclusivamente una mezz’ala di sinistra, ruolo che interpreta andando molto a ridosso delle punte in fase di attacco ma fungendo anche da riferimento prezioso nella risalita. Sarà certamente curioso vedere se Conte opterà per lui dal primo minuto in una gara così importante o se vincerà ancora una volta la fiducia nella solidità della solita formazione. Tuttavia, le difficoltà incontrate nell’ultimo periodo, in particolar modo nella prima parte del Derby di Milano o contro Napoli e Lazio, ci hanno restituito l’immagine di una squadra che comprensibilmente inizia a patire il fatto che gli avversari iniziano ad aver trovato le contromisure. Il Milan, per esempio, riuscì ad allungare molto l’Inter attraverso le ricezioni tra le linee grazie a una costruzione molto paziente, mentre la Lazio, in fase difensiva, è riuscita a tagliare i rifornimenti a Lukaku e Lautaro, rendendo di fatto sterile la manovra nerazzurra.