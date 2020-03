Sampdoria-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari

Sampdoria e Verona, a causa dei rinvii per l'emergenza Coronavirus, non scendono in campo dallo scorso 16 febbraio. Domenica alle 15 si ritroveranno l'una contro l'altra per il recupero della 26^ giornata di Serie A. La squadra di casa, che deve dimenticare i cinque gol incassati dalla Fiorentina, ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione (ma anche una gara in meno del Genoa) mentre i gialloblù - che non perdono addirittura dal 3-2 con l'Atalanta dello scorso 7 dicembre - continuano a rincorrere l'Europa (Il Napoli sesto è distante quattro lunghezze, ma ha due partite in più). La Sampdoria ha perso solo uno dei 23 precedenti incontri interni di Serie A contro il Verona (15V, 7N) e ha tenuto la porta inviolata nel 48% di questi (11/23). Non sarà facile per i ragazzi di Juric, che potrebbero restare imbattuti per 10 match di fila in Serie A per la prima volta dal 2000.

Dove vedere la partita

Il match fra Sampdoria e Verona, in programma domenica 8 marzo alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova, verrà trasmesso in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca di Antonio Nucera; commento di Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi