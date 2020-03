Coronavirus, settimana di controlli per la Juventus

Sono 121 le persone in isolamento tra calciatori, membri dello staff e dirigenti della Juventus dopo la notizia della positività di Daniele Rugani al coronavirus. Nei prossimi giorni i giocatori e i massaggiatori in primis si sottoporranno al tampone, protocollo medico che va seguito per verificare l'evolversi della situazione e per capire se ci sono stati altri contagi. Alcuni calciatori stanno trascorrendo questi giorni di isolamento al J Hotel, albergo della Juventus. A ognuno viene consegnato il pasto fuori alla porta di ogni singola stanza, per evitare qualsiasi tipo di contatto.

Hotel di CR7 per la lotta al coronavirus? Fake news

Cristiano Ronaldo è in isolamento a Madeira, insieme alla sua famiglia. Si è parlato tanto del fuoriclasse bianconero e dell'idea di adibire i suoi hotel a ospedali per combattere l'emergenza nel suo Paese: si tratta di una fake news, ciò non toglie che CR7 stia pensando ad altre iniziative a favore della popolazione portoghese. Sempre in tema di lotta al coronavirus, prosegue la raccolta fondi in favore degli ospedali del Piemonte promossa dalla società e dai calciatori della Juventus.