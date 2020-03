Un messaggio di sostegno e vicinanza a tutta la popolazione mondiale che sta fronteggiando l'emergenza Coronavirus. Cristiano Ronaldo, attualmente a Madeira (Portogallo), lancia un messaggio attraverso i proprio profili social ufficiali: "Il mondo sta vivendo un momento davvero difficile, che richiede massima prudenza e attenzione da parte di tutti noi. Oggi vi parlo non come un giocatore, ma come un figlio, come un padre, come un essere umano coinvolto dagli ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero. È importante seguire le istruzioni della World Health Organization (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) e delle istituzioni governative per capire come affrontare al meglio la situazione attuale", si legge nel messaggio del portoghese della Juventus. "Proteggere la vita umana deve prevalere su qualsiasi interesse. Vorrei mandare un pensiero a tutti coloro che hanno perso una persona cara, tutta la mia solidarietà a coloro che lottano contro questo virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e il mio continuo supporto ai medici che stanno mettendo la propria vita in pericolo per salvarne delle altre", conclude il messaggio di Cristiano Ronaldo.