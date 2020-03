I giocatori del Torino, su invito del portiere Antonio Rosati, si sono sfidati a colpi di 'stories' su Instagram con la Plank Challenge. Chi solleva il figlio, chi la moglie, chi l'asse da stiro per restare in forma, combattere la noia e strappare un sorriso ai followers

Con la Serie A ferma e i giocatori in isolamento forzato a casa a causa dell'emergenza coronavirus, ogni giorno è utile per inventarsi qualcosa che unisca l'utile al dilettevole. Restare in forma è obbligo per i professionisti, farlo strappando un sorriso è ancora meglio. Antonio Rosati, portiere del Torino, ha coinvolto alcuni dei suoi compagni attraverso una story su Instagram con la Plank Challenge. L'obiettivo è quello di effettuare il plank con un sovraccarico sulla schiena sempre maggiore. Rosati, ideatore della sfida, si è fatto ritrarre mentre solleva il figlio.