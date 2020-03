Chef Milik e la sfida dei pancake. VIDEO

Sbizzarrirsi ai fornelli è una delle attività più diffuse, per cercare di tenersi occupati in casa. Non fa eccezione in tal senso Arkadiusz Milik, primo nominato della sfida lanciata da Food&Ball, ristorante polacco di proprietà del calciatore del Napoli a Katowice, in cui bisogna far saltare e capovolgere in padella un pancake. Il giocatore si è filmato mentre riesce nell’operazione e a sua volta ha nominato l’ex portiere Jerzy Dudek, l’ex cestista NBA Marcin Gortat e la fidanzata Jessica Ziolek. "Grazie per la nomina di Food and Ball: la prima volta si è rivelata divertente. A parte gli scherzi, abbiamo un'enorme responsabilità sociale: dobbiamo essere responsabili per noi e per gli altri! Ricordate, la limitazione della diffusione del virus dipende da noi" si legge nella didascalia del video postato da Milik su Instagram.