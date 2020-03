Tuta nera, cappellino da baseball e mascherina. Anche così, impossibile non riconoscere Dries Mertens per i tifosi del Napoli: l'allenamento ai tempi del coronavirus, tanto lavoro personalizzato a casa ma, quando possibile, un po' di jogging nei dintorni. Nella giornata di ieri infatti l'attaccante belga si è messo a correre tra Posillipo e il Lungomare, nei pressi della sua abitazione napoletana. Dove naturalmente non è passato inosservato agli smartphone degli appassionati che hanno seguito Mertens dal balcone.