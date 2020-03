Dopo la notizia del rinvio degli Europei al 2021 che, di fatto, consentirà al centrocampista della Roma di recuperare dall'infortunio e realizzare il sogno di prendere parte alla manifestazione continentale, Nicolò è tornato anche a palleggiare... seppur con un rotolo di carta igienica, accettando la sfida del compagno Juan Jesus che servirà a raccogliere fondi per gli ospedali italiani. Ma i romanisti sono in buona compagnia, della "partita" c'è anche un certo Francesco Totti...

È stato un giorno speciale per Nicolò Zaniolo: prima la notizia del rinvio degli Europei al 2021 che, di fatto, consentirà al centrocampista della Roma di recuperare con calma dal gravissimo infortunio al ginocchio dello scorso 12 gennaio e realizzare il sogno di prendere parte alla manifestazione continentale, slittata per l'emergenza coronavirus; qualche ora dopo la decisione dell'Uefa il talento giallorosso si è anche lanciato nei primi palleggi... seppur con un rotolo di carta igienica, accettando la sfida del compagno di squadra Juan Jesus, che servirà a raccogliere fondi per gli ospedali italiani grazie all'iniziativa di "Che fatica la vita da bomber".