Il presidente della Figc, Gravina, ha lasciato intendere che il campionato potrebbe terminare anche dopo il 30 giugno, da sempre data simbolica che definisce la chiusura della stagione sportiva, regolando le scadenze dei contratti dei giocatori e quelle dei prestiti. Cosa succederebbe quindi, nel caso, ai calciatori (o agli allenatori) in scadenza a fine giugno o a quelli a fine prestito? Analizziamo, squadra per squadra, la situazione dei giocatori in prestito e dei prestati (al netto degli obblighi di riscatto). Nei vari elenchi sono stati presi in considerazione solo i calciatori con un valore di mercato superiore ai 2 milioni. Dati Transfermarkt