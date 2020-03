Michela Persico, compagna del calciatore della Juventus Daniele Rugani, primo giocatore di Serie A positivo al coronavirus, è incinta di quattro mesi. Questa la rivelazione della fidanzata del difensore bianconero, anche lei risultata positiva al Covid-19. Le conseguenze del virus spaventano Michela Persico: "Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà – ha detto al settimanale "Chi" —. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita". I due sono in quarantena, positivi al Covid-19 ma asintomatici e stanno vivendo questi giorni complicati da separati: "Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza — continua la Persico —. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo".