Messaggio su Instagram di Michela Persico, fidanzata 29enne del difensore della Juventus, risultata positiva al test del Coronavirus: "Non ho alcun sintomo e sto benissimo, sono fortunata. Ci tengo a ringraziarvi per il sostegno e a raccomandare tutti a rispettare le piccole norme indicate per sconfiggere il virus, di restare a casa"

Dopo l'annuncio della Juventus sulla positività di Daniele Rugani al coronavirus e il messaggio sui social dello stesso difensore bianconero, arrivano le parole della sua compagna Michela Persico, che come lui ha scoperto di aver contratto il COVID-19: "Ho appena ricevuto l'esito del tampone è ed positivo. Non ho alcun sintomo e sto benissimo, sono fortunata. Ci tenevo a ringraziarvi per il vostro affetto e rassicurarvi sulla mia salute, come di quella di Daniele. Ma ci tengo a raccomandare davvero tutti a rispettare quelle piccole norme che sono state indicate per sconfiggere il virus, restare a casa, perchè, come è capitato a me, si può essere positivi senza saperlo e in questo modo restare a contatto con persone che per hanno difeso immunitarie indebolite".