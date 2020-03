Il calcio fatto in casa è una costante dell’ultimo periodo, in cui non si può uscire dalle proprie abitazioni. Vincent Candela, aiutato dalla propria famiglia, ha deciso di rievocare il più bel ricordo per i tifosi della Roma, riproducendo in un video su Instagram il gol di Francesco Totti nella partita contro il Parma del 2001. Quella che sancì la vittoria del campionato per la squadra allenata allora da Fabio Capello. L’ex esterno giallorosso fa la telecronaca dell’azione, finché non riceve palla e la serve proprio a Totti, interpretato da uno dei figli, che segna. Da quel momento solo urla di gioia e abbracci, davanti a tantissime sciarpe della Roma esposte. Non poteva rimanere impassibile proprio l’ex capitano, che ha commentato ironicamente il post: "Il coronavirus è arrivato. Te non stai bene?" con tanto di risata al seguito.

Quel Roma-Parma

Era il 19 giugno 2001, quando la Roma vinse l’ultimo scudetto della propria storia. Le reti di Totti, Montella e Batistuta – nonostante uno strepitoso Buffon – valsero il successo sul Parma, risultato ammorbidito dagli ospiti con il gol di Di Vaio. Tante difficoltà per concludere la partita, per un’invasione di campo a pochi minuti dal termine. Ma poi la festa giallorossa poté cominciare.