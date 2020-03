L'attaccante argentino della Juventus, in quarantena insieme alla sua fidanzata, ha riservato uno scherzo davvero "particolare" all'amata Oriana

Un po’ di attività fisica all’interno delle mura domestiche o nel giardino di casa, una seria tv sul divano, social sempre attivi e tante tante risate: Paulo Dybala sta trascorrendo così la sua quarantena insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. La coppia, grande protagonista sui social, è tornata nuovamente ad attirare l’attenzione del web per via di uno scherzo davvero particolare che l’attaccante della Juventus ha riservato alla sua Oriana. Nel video, pubblicato nelle storie Instagram della ragazza, si vede Dybala che lancia una pallina alla sua fidanzata che ha come obiettivo quello di colpire la piccola sfera di testa provando a mandarla dentro un contenitore. Un tentativo, due, tre… poi la sorpresa: anziché la pallina, Paulo lancia infatti un uovo che Oriana colpisce ignara con la fronte. Nemmeno il tempo di arrabbiarsi, però, che Dybala corre ad abbracciare la sua amata. Pace immediata e storia subito condivisa sui social…