Dal momento che l’epidemia costringe tutti a rimanere a casa, i modi di passare il tempo non bastano mai. A casa Dybala, ad esempio, Paulo e Oriana si sono cimentati nei palleggi di testa in giardino, come si è potuto apprendere dalle story di Instagram del calciatore argentino. Tuttavia non sono durati molto: dopo un po’ la palla stava per cadere a terra e la fidanzata dell’attaccante della Juventus l’ha colpita al volo mandandola però... oltre la siepe!