Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Pirelli, in collaborazione con la Regione Lombardia, sta fornendo supporto per l'emergenza sanitaria, che ha colpito il Paese e in particolare la Lombardia, donando 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali. L'attrezzatura medica - che aiuterà il governo regionale a sostenere i suoi ospedali - è stata donata da Pirelli con la collaborazione di China Construction Bank.