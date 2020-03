Ancora un bel gesto di solidarietà e sostegno a chi in queste dure settimane sta lavorando per provare a salvare vite umane nel piano dell’emergenza Coronavirus. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku – così come tanti altri club, compreso quello nerazzurro, compagni di squadra e altri giocatori di Serie A e non solo – ha infatti deciso di offrire concretamente il suo sostegno a chi è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19: il belga infatti ha donato 100mila euro all’Ospedale San Raffale di Milano. "In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L’Italia è un Paese che incredibile che ha fatto tante cose buone per me e la mia famiglia. Per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione di 100mila euro all’ospedale di San Raffaele. Sarà molto positivo se anche voi potrete aiutare molta gente e molti ospedale. Stiamo tutti uniti", ha ammesso Lukaku in un video rilanciato su Twitter dall’Inter.