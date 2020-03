Coronavirus, Inter. De Vrij: "Conte ci segue da vicino anche in questo momento"

Il difensore nerazzurro racconta come è cambiata la sua vita per via dell'emergenza coronavirus: "Conte è uguale, continua a seguirci tramite messaggi e attraverso il suo staff. Adesso c’è più attività nella chat di gruppo, restando uniti come squadra possiamo vincere questa battaglia"

La suspence della lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter ha lasciato spazio per il momento ad allenamenti in casa. Niente partite, ma programmi precisi da seguire nel proprio domicilio per non perdere la giusta condizione fisica in vista del ritorno in campo. È quello che stanno facendo, tra gli altri, anche i nerazzurri, seguiti a distanza con attenzione da Antonio Conte: "Il mister ci segue sempre da vicino, anche in questo momento, tramite messaggi e attraverso il suo staff", spiega Stefan De Vrij, colonna della difesa dell’Inter. "Adesso c’è più attività nella chat di gruppo, quando torneremo sarà tutto come prima. Restando uniti come squadra possiamo vincere questa lotta". Tante le iniziative organizzate dalla dirigenza nerazzurra per restare vicina ai propri calciatori anche durante l’emergenza coronavirus, come spiega De Vrij: "L’Inter si è dimostrata una società professionale, ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare a lavorare a casa, si informano sulle nostre condizioni. Non è il momento di parlare di calcio, adesso dobbiamo concentrarci su questa battaglia, quando tutto questo sarà finito ritorneremo a vincere anche sul campo", conclude il difensore.