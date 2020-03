Coronavirus, Napoli: allenamenti sospesi fino a data da destinarsi

La ripresa degli allenamenti era stata fissata per mercoledì 25 marzo. Ma la situazione attuale dell’epidemia e le polemiche che ne sono sorte hanno convinto il Napoli a fare un passo indietro. Con un comunicato infatti il club ha fatto sapere che le attività sono sospese e che non è ancora possibile individuare una data per il ritorno in campo. “La SSC Napoli comunica che l'attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid-19” si legge sul sito ufficiale del club.