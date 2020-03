La sosta forzata del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus permette ai club di pianificare con calma il proprio futuro, in attesa di capire se e quando la Serie A potrà riprendere. E così si comincia già a parlare di calciomercato, con le società che cominciano a fare le prime mosse in vista della sessione estiva. Tra queste c'è sicuramente il Napoli che lavora soprattutto sul fronte dell'attacco. Nelle idee del club del presidente De Laurentiis c'è la cessione di Arkadiusz Milik. Il rinnovo del contratto di Mertens e il futuro arrivo di Petagna, già acquistato a gennaio dalla Spal, indurranno la dirigenza azzurra a privarsi del centravanti polacco, a fronte comunque di un'offerta adeguata. A pesare c'è anche il mancato rinnovo di Milik, che rende così sempre più concreto l'addio tra le due parti a fine stagione. Se questa operazione dovesse andare in porto, il Napoli inizierà la ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Mertens e Petagna che abbia caratteristiche differenti da quelle di Milik.

Rinnovo di contratto imminente per Zielinski

Se Milik è vicino all'addio al Napoli, un altro polacco è pronto a rinnovare il proprio accordo con gli azzurri. Si tratta di Piotr Zielinski. Gli agenti del calciatore e la società erano ormai allo scambio dei documenti, prima del propagarsi di questa emergenza sanitaria che ha inevitabilmente rallentato il tutto. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, non ci saranno comunque problemi. Le due parti si siederanno nuovamente a un tavolo e verrà formalizzato il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli.