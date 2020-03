In questi giorni di reclusione forzata a casa, per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus, si cerca ogni tipo di passatempo per far trascorrere le ore. E tra giochi da tavolo, letture e film, l'Inter ha trovato una soluzione per far passare qualche minuto ai propri tifosi, ricordando i propri campioni del passato. Il club nerazzurro ha infatti lanciato, tramite il proprio canale Twitter, un quiz davvero particolare: 16 calciatori rappresentati da diverse emoji, obiettivo dei concorrenti virtuali è ovviamente quello di capire chi si nasconde dietro questi indizi. Senza svelare le soluzioni, il gioco attraversa tutta la storia dell'Inter, da campioni del passato recente ad altri un po' più datati. Con tanto di simpatico avvertimento finale: "Chi sbaglia la 1 lo blocchiamo!".